Portugal und Spanien feiern Siege in der Nations League

Nach zwei Unentschieden zum Auftakt hat Spanien am Donnerstagabend seinen ersten Sieg in der neuen Saison zur Nations League gefeiert. Die Mannschaft von Teamchef Luis Enrique gewann in Genf gegen die Schweiz mit 1:0. Für die Eidgenossen war es die dritte Niederlage im dritten Spiel. Portugal hatte im Parallelspiel der Gruppe A2 wenig Mühe mit Tschechien, das vor vier Tagen gegen die Spaniern noch ein 2:2 erkämpft hatte. Cristiano Ronaldo und Co gewannen 2:0.