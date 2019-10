"Polizeidiktatur": Gladbacher klagen nach Istanbul-Gastspiel

Borussia Mönchengladbach hat nach Vorkommnissen am Donnerstag in der Europa League in Istanbul Gespräche mit der UEFA bekräftigt. "Bei allem Respekt, das entzieht sich jeglicher Realität", sagte Geschäftsführer Stephan Schippers am Freitag. Borussen-Fans beklagten die Vorgehensweise der türkischen Polizei am Rande des 1:1 (0:0) im Match der WAC-Gruppe J bei Basaksehir Istanbul.

Unter anderem waren den rund 1.400 Gladbacher Anhängern Fahnen abgenommen worden, auf denen das Stadtwappen Mönchengladbachs gedruckt war. Dies enthält ein Kreuz, was die türkische Polizei als christliches Symbol nicht im Fatih-Terim-Stadion haben wollte.