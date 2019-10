Eklat in der Europa League: Eine Drohne flog über Spielfeld

Armenien und Aserbaidschan befinden sich seit Jahren in einem festgefahrenen Konflikt um die Kaukasusregion Berg-Karabach, die völkerrechtlich zu Aserbaidschan gehört, aber seit einem Krieg im Zuge des Zerfalls der Sowjetunion mit russischer Hilfe von Armenien kontrolliert wird.

Bereits in der Vergangenheit hatte der Konflikt Einfluss auf den Sport gehabt. So trat letztlich der armenische Profi Henrich Mchitarjan im Mai beim Europa-League-Finale seines Clubs Arsenal gegen Chelsea in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku nicht an.