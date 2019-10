1:2 in Lissabon: Bittere EL-Niederlage für den LASK

Der aus rot-weiß-roter Sicht so schöne Fußballabend fand in Lissabon letztlich kein Happy End, weil der LASK eine Stunde lang Sporting im Griff hatte, verdient führte, aber durch einen Doppelschlag in die Knie gezwungen wurde. Sporting siegte 2:1, da die Linzer bei ihrer guten Leistung viele hochkarätige Chancen ungenutzt ließen.

Nicht nur modisch fiel der LASK beim Gastspiel in Lissabon in seinen zartrosa Trikots auf, auch sportlich standen die Linzer von Beginn an im Rampenlicht. Nach 30 Sekunden fand Frieser eine Doppelchance vor, Sportings Goalie Ribeiro wurde zum Retter in allerhöchster Not. Es war der Startschuss für einen mutigen und dynamischen Vortrag der Linzer, die in der 16. Minute verdient in Führung gingen. Raguz ließ einen Gegenspieler aussteigen und schoss unhaltbar ins kurze Eck zum 1:0.