Pikant: Wacker Innsbruck schnappt sich drei Betreuer von WSG Tirol

Im Lager von Wacker Innsbruck ist man freilich überzeugt, dass es ohnehin nur eine Frage der Zeit ist, bis der Traditionsverein den Lokalrivalen auch sportlich wieder übertrumpfen wird. Der Klub peilt in dieser Saison die Rückkehr in die Bundesliga an, dafür wurde mit Daniel Bierofka auch ein neuer Coach aus Deutschland verpflichtet.

Bei der Auswahl der weiteren Betreuer sind die Innsbrucker nun ausgerechnet in Wattens fündig geworden. Gleich drei ehemalige WSG-Mitarbeiter wechseln zum FC Wacker: Athletikcoach Johannes Grünbichler, Trainingstherapeut Lukas Jagersberger und Physiotherapeut Lukas Stolz gehören ab sofort dem Trainerteam von Daniel Bierofka an, der zudem noch den Schweizer Philipp Heinzer als Assistenzcoach und Szabolcs Safar als Tormanntrainer an seiner Seite hat.