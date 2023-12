Einigung mit dem SKN: Philipp Semlic wird neuer St. Pölten-Trainer

Semlic war auch einer der verbliebenen Kandidaten für den freien Trainerposten in Lustenau.

Ländle-Wechsel von Heraf?

Nach der Einigung des Steirers mit dem Zweitligisten könnte das Schlusslicht in der Bundesliga auf einen im Abstiegskampf erfahrenen Mann setzen: Andreas Heraf hat in Ried mit kompakter Defensive die Klasse gehalten und war in Lustenau zu einem Austausch eingeladen.