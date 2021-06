Perfekt: Peter Stöger ist neuer Trainer von Ferencváros Budapest

Peter Stöger ist neuer Coach von Ferencváros Budapest. Das gab der Verein in einer Mitteilung auf Twitter bekannt. Der 55-Jährige Wiener, einst Trainer vom 1. FC Köln und Borussia Dortmund, folgt auf den ukrainischen Coach Sergiy Rebrov.

„Ferencváros ist jedem in Österreich bekannt, und die Leute wissen, dass es der berühmteste und populärste Klub in ganz Ungarn ist. Derzeit befindet er sich in einer der erfolgreichsten Phasen der Vereinsgeschichte. Es ist also der perfekte Zeitpunkt, um so ein Team führen zu dürfen“, sagte der Ex-Austria-Trainer auf der Homepage, nachdem er die Wiener in die Conference-League-Qualifikation führte.