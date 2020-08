Pause benötigt: ÖFB-Team muss nun doch auf Alaba verzichten

Erst am Dienstag hatte ÖFB-Teamchef Franco Foda den Kader für die beiden ersten Länderspielen nach der Corona-Pause bekannt gegeben. Unter anderem fehlte dabei China-Legionär Marko Arnautovic, der wegen der aktuellen Reisebeschränkungen absagen musste. David Alaba wurde zwar nominiert, ob er am 4. September in Norwegen und drei Tage später in Klagenfurt gegen Rumänien tatsächlich zur Verfügung stehen würde, war aber noch nicht endgültig geklärt.