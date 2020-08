Des Teamchefs Warten auf den Champions-League-Sieger

In der Nations League in Oslo gegen Norwegen (4. September) und in Klagenfurt gegen Rumänien drei Tage später könnte daher Adrian Grbic stürmen, der von Foda erstmals einberufen wurde. Der Frankreich-Legionär vom FC Lorient ist Arnautovic durchaus ähnlich als Spielertyp, jedoch sieben Jahre jünger. Foda: „Grbic hat als Stürmer guten Tiefgang, kann aber auch an unserem Kombinationsspiel teilnehmen.“

Gut kombinieren kann mit Sicherheit auch der zweite Neuling im Team, Christoph Baumgartner. Die Einberufung des 21-Jährigen, der als offensiver Mittelfeldspieler vergangenen Saison sieben Bundesligatore für Hoffenheim erzielt hat, war durchaus zu erwarten.