ÖFB-Team ohne Arnautovic, Grbic und Baumgartner erstmals dabei

Corona bestimmt alles

Die erste Zusammenkunft des Nationalteams nach über neun Monaten wird von der Coronavirus-Pandemie überschattet. Damit es rund um die Nations-League-Spiele nicht zu Infektionen kommt, setzt der ÖFB laut Geschäftsführer Bernhard Neuhold unter anderem auf jenes Präventionskonzept, das schon beim Cupfinale im Mai und anschließend in der heimischen Bundesliga angewendet wurde.

Die ab Sonntag im ÖFB-Camp in Pörtschach ankommenden Spieler sollen außerhalb des Trainings physischen Kontakt so gut wie möglich vermeiden, die Abstandsregeln einhalten, häufig Hände desinfizieren und im Hotel Mund-Nasen-Schutz verwenden. Im Quartier ist für die Mannschaft von Teamchef Franco Foda ein eigener isolierter Bereich reserviert.

Während des gesamten Lehrgangs muss sich jeder Spieler und Betreuer insgesamt fünf PCR-Tests unterziehen, dem ersten davon direkt nach der Ankunft in Pörtschach. Erst nach einem negativen Ergebnis ist eine Teilnahme am ersten Mannschaftstraining am Montagabend möglich. Ein eigener Test ist auch unmittelbar nach der Landung am Donnerstag in Norwegen fällig. Derzeit sehen die Reisebeschränkungen vor, dass aus Österreich eintreffende Personen nach ihrer Ankunft in dem skandinavischen Land eine zehntägige Quarantäne antreten müssen.

"Wir sind in einem intensiven Austausch mit dem norwegischen Verband und haben Stand jetzt die Information, dass wir die Quarantäne umgehen können, wenn die Tests in Norwegen negativ sind", berichtete Neuhold. Bei einem positiven Fall müsste der Infizierte isoliert werden. Eine 0:3-Wertung wäre laut dem Niederösterreicher nur dann denkbar, wenn "größere Teile der Mannschaft" betroffen sein sollten. Damit es nicht so weit kommt, sollen die Kicker täglich über ihren Gesundheitszustand und ihre Kontakte Buch führen.

Neuhold zeigte sich von der Richtigkeit dieser Maßnahmen überzeugt. "Wir werden nie eine Garantie haben, keine positiv getesteten Personen bei einem Lehrgang zu haben, aber wir wollen das Risiko so weit wie möglich minimieren und halten uns an die Vorgaben der österreichischen Behörden und der UEFA."