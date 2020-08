Nationalteam: Foda beruft ein, Arnautovic wird fehlen

280 Tage nach dem jüngsten Länderspiel am 19. November 2019 in Lettland (0:1) beruft Franco Foda am Dienstag (11.30 Uhr) erstmals wieder einen Teamkader ein.

Einer der prominentesten Namen wird fehlen, wenn Österreich in der Nations League am 4. September in Oslo auf Norwegen und drei Tage später in Klagenfurt auf Rumänien trifft: Marko Arnautovic.