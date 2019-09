Paukenschlag in England: Dem FC Liverpool droht das Cup-Aus

Aber auch abseits des Fußballplatzes haben die Liverpooler Probleme. Laut übereinstimmender Medienberichte droht dem Klub der Ausschluss aus dem Ligacup. Grund: Beim 2:0 in der 3. Runde am Mittwoch beim Drittligisten Milton Keynes Dons soll ein nicht spielberechtigter Spieler, dessen Name nicht genannt wird, eingesetzt worden sein. Die EFL, also die englische Fußball-Liga, die den kleineren englischen Cup-Bewerb organisiert, hat jedenfalls bereits Ermittlungen eingeleitet.