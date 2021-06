Party trotz Ausgangssperre: 1. FC Köln bekam Ärger mit der Polizei

Die Polizei hat eine nächtliche Party des 1. FC Köln in der Nacht auf Sonntag wegen Ruhestörung und Verstoßes gegen die Corona-Schutzverordnung aufgelöst. Ein Sprecher der Polizei sagte am Dienstag, ein Streifenteam sei zu dem Einsatz um 3.15 Uhr in eine eigentlich geschlossene Kölner Bar gerufen worden. Neben Geschäftsführer Alexander Wehrle seien bei der Feier ein Großteil der Mannschaft und einzelne Betreuer anwesend gewesen.