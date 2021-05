Torfestival gegen Kiel: Köln verhindert den Bundesliga-Abstieg

Mit einem frühen Tor-Spektakel verhinderte Köln den siebenten Abstieg der Vereinsgeschichte. Jonas Hector (3.) brachte die Gäste in Führung, Lee Jae-Sung gelang postwendend der Ausgleich (4.). Dann kamen die großen Auftritte von Kainz und Sebastian Andersson, die beide in die Startelf gerückt waren: Kainz flankte zweimal, der Schwede vollendete zweimal (6., 13.) per Kopf zur 3:1-Führung.

Als Retter in die Pension

Nach Anderssons Doppelschlag kontrollierte Köln das Spiel aus einer sicheren Defensive und war nach vorne vor allem über ihre rechte Seite mit Kainz gefährlich. Rafael Czichos (39.) sorgte für den beruhigenden Vorsprung noch vor der Pause. Ellyes Skhiri setzte den umjubelten Schlusspunkt (84.).

Die Kölner verhinderten damit nach einer schwierigen Saison doch noch den Abstieg. Sie hatten sich erst im Bundesliga-Finale am vergangenen Samstag durch einen Sieg gegen Schalke 04 auf den Abstiegs-Relegationsplatz gerettet. Funkel geht nun als Retter in Pension, mit Ex-Paderborner Steffen Baumgart steht schon sein Nachfolger fest.