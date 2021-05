Trotz Klassenerhalt: Köln trennt sich von Geschäftsführer Heldt

Der 51-Jährige, einst Profi vom 1. FC Köln, war am 18. November 2019 gemeinsam mit Markus Gisdol zum Verein gekommen. Heldt hatte damals den Posten von Armin Veh übernommen. Am Sonntagmittag wurde demnach der Sport-Geschäftsführer von seiner Freistellung informiert. Dies berichteten der Kicker und Sky übereinstimmend.

Köln hatte noch am Samstag gegen Holstein Kiel mit 5:1 in der Relegation gewonnen und somit den Klassenerhalt gesichert. Das Duo um Heldt und Gisdol konnte den Klassenerhalt in der Saison 2019/20 mit dem 14. Tabellenplatz sichern. Gisdol musste im Abstiegskampf dieser Saison nach dem 28. Spieltag gehen, an Heldt hielt man als Sport-Geschäftsführer fest. Der Vertrag des 51-Jährigen lief bis 2023.