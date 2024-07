"Prince of Darkness": Ozzy Osbourne in neuem Videoclip von Aston Villa

"Up the Villa!"

Butler stoppt schließlich die Musik und legt eine Schallplatte mit Georg Friedrich Händels Zadok the Priest, der offiziellen Hymne der Champions League, auf. Ozzy Osbourne, dessen Hund ebenfalls ein Aston-Villa-Trikot trägt, wird als neue Nummer 11 angekündigt. "Wer ist das?", fragt Villa-Profi John McGinn, worauf Osbourne antwortet: "Der größte Frontmann, der je aus Birmingham kam." Am Ende des Werbespots rufen die Musiker mit Spielern und Fans den Schlachtruf "Up the Villa!".

Osbourne und Butler stammen beide aus Birmingham, wo Black Sabbath 1968 mit Gitarrist Tony Iommi und Schlagzeuger Bill Ward gegründet wurde. Sie gilt als einflussreichste Heavy-Metal-Band. 2017 spielten Black Sabbath in der Stadt ihre letzten Konzerte und absolvierten danach nur noch einen Kurzauftritt bei den Commonwealth Games 2022 in Birmingham.