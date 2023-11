Ozzy Osbourne: "Habe bestenfalls noch 10 Jahre zu leben"

Sein Leben wolle er so gut es geht genie√üen. "Ich erz√§hlte Sharon, dass ich k√ľrzlich einen Joint geraucht habe, und sie sagte: 'Wozu machst du das! Das wird dich verdammt nochmal umbringen!' Ich sagte: 'Wie lange soll ich verdammt noch mal leben?!'", sagte er dem Magazin. "Im besten Fall habe ich noch zehn Jahre, und wenn man √§lter ist, vergeht die Zeit schneller", so Osbourne. "Sharon und ich hatten vor kurzem unseren 41. Hochzeitstag, und das ist f√ľr mich einfach unglaublich."

In dem Gespräch schilderte der Sänger, dass viele seiner Freunde bereits verstorben sind. "Ich hätte schon lange vor vielen von ihnen tot sein sollen", sagt er. "Warum bin ich der letzte Mann, der noch steht? Ich verstehe das alles nicht. Manchmal schaue ich in den Spiegel und frage mich: 'Warum zum Teufel hast du es geschafft?' Ich will nicht damit prahlen, denn ich hätte schon tausendmal tot sein sollen. Ich habe mir Gott weiß wie oft den Magen auspumpen lassen."