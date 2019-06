Olympia verpasst: Der deutsche Frauenfußball im Jammertal

Eigentlich hatten die deutschen Medien ihre Nationalmannschaft bei der Frauen-WM schon im Semifinale gesehen. Was sollte gegen die Schwedinnen auch schon passieren, gegen die man bei großen Turnieren seit 24 Jahren nicht mehr verloren hatte?

Viel. Diese Erkenntnis musste die Fußball-Großmacht am Samstag in Rennes machen. Trotz 1:0-Führung ging die Partie mit 1:2 verloren. Wie schon bei der EM 2017 in den Niederlanden sind die deutschen Damen schon im Viertelfinale ausgeschieden.