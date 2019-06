Niederlande nach 2:0 gegen Italien im Frauen-WM-Halbfinale

Europameister Niederlande hat zum ersten Mal das Halbfinale der Frauenfußball-Weltmeisterschaft erreicht. Die Mannschaft von Trainerin Sarina Wiegmann setzte sich am Samstag im Viertelfinale in Valenciennes mit 2:0 gegen Italien durch. Die Tore im Stade du Hainaut erzielten Vivianne Miedema (70.) und Stefanie van der Gragt (80.) jeweils per Kopf.

Die "Oranjeleeuwinnen" treffen in der Vorschlussrunde am 3. Juli in Lyon auf Deutschland oder Schweden. Dieses Viertelfinal-Duell steht am Samstagabend (18.30 Uhr) in Rennes auf dem Programm. Im ersten Halbfinale am kommenden Dienstag kämpfen England und Titelverteidiger USA ebenfalls in Lyon um den Einzug ins WM-Endspiel.