Aus ist besiegelt: Southampton trennt sich von Trainer Hasenhüttl

Zudem bedankte man sich bei Hasenhüttl. Interimistisch übernimmt nun Ruben Selles, während der Klub nach einem Nachfolger sucht. Hasenhüttl war im Dezember 2018 zu den "Saints" gestoßen, davor hatte der Steirer RB Leipzig, den FC Ingolstadt, den VfR Aalen und Unterhaching betreut.

Abstieg abgewendet

2018/19 bewahrte Hasenhüttl die Südengländer vor dem Gang in die zweite Liga, führte sie in der Saison danach auf Platz 11. Auch in den beiden folgenden Spielzeiten wurde der Abstieg abgewendet, der Start in die aktuelle Saison verlief so schlecht, dass man nach 14 Runden mit nur drei Siegen und drei Unentschieden auf einem Relegationsrang liegt.

Southampton ist bereits am Mittwoch wieder im EFL-Cup gefordert. Am Wochenende wartet das Duell mit Liverpool.