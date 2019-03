Özil soll Erdogan auf seine Hochzeit eingeladen haben

Der 30-jährige Arsenal-Star und die 25-jährige frühere Schönheitskönigin wollen einander im Sommer das Ja-Wort geben - im Beisein ihres Präsidenten.

Özil hatte sich im Vorjahr kurz vor der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland gemeinsam mit seinem damaligen DFB-Teamkollegen Ilkay Gündogan mit Erdogan ablichten lassen und im Zusammenhang mit dem öffentlichkeitswirksamen Termin auch von "ihrem Präsidenten" gesprochen. Die Folge war ein Aufschrei in Deutschland und Zweifel an der Loyalität der beiden Fußballer gegenüber ihrem Geburtsland. Sowohl Özil als auch Gündogan sind in Gelsenkirchen geboren.

Özil hatte nach der völlig verpatzten WM und der intensiven Kritik an seiner Person - sowohl menschlich als auch sportlich - seinen Rücktritt aus der deutschen Nationalmannschaft erklärt.