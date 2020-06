Österreichs Kicker im Reisefieber

Regenerieren. Erneuern, mit neuer Kraft versehen. So spricht der Duden. Es gibt mehrere Möglichkeiten, das zu tun. Auch Österreichs Fußballer schlugen nach der Saison, die am 7. Juni mit dem 2:1-Sieg in der WM-Qualifikation gegen Schweden zu Ende gegangen ist, verschiedene Wege ein. Viele zog es ans Mittelmeer, manche sogar in die USA.

Der absolute Hotspot für viele Kicker aus Europa ist Ibiza. Heinz Lindner war reif für die Insel und traf dabei auch Torhüterkollegen wie etwa Dortmunds Roman Weidenfeller und Basels Yann Sommer. „Ich habe die Zeit mit meiner Freundin Aline dort sehr genossen“, erzählt Austrias Meister-Goalie.