Trauer um GAK-Legende und Deutschland-Pionier Wilhelm Huberts

Österreichs Fußball trauert um eine Legende aus der Steiermark. Wie der ORF Steiermark am Sonntag berichtet, ist Wilhelm "Willi" Huberts gestorben. Er wurde 84 Jahre alt, erst am 22. Februar feierte er Geburtstag. Huberts spielte lange Jahre erfolgreich beim GAK, 1963 wechselte er vom AS Roma zu Eintracht Frankfurt. Er war damals der erste Österreicher in der deutschen Bundesliga.