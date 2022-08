Österreicher-Festspiele zum Start der Deutschen Bundesliga

So stellt man sich wohl den perfekten Start für seinen neuen Verein vor: Gerade einmal 15 Sekunden waren in der zweiten Hälfte gespielt, da erzielte Michael Gregoritsch in der ersten Runde der Deutschen Bundesliga sein erstes Tor für seinen neuen Verein Freiburg. Der Steirer traf just auswärts bei seinem Ex-Klub Augsburg.

Gregoritsch leitete mit seinem Treffer eine Torlawine ein. Freiburg siegte mit 4:0, Österreichs Teamstürmer bereitete auch noch das 3:0 durch Heimkehrer Ginter vor.

Doppelpack

Noch besser lief es für Karim Onisiwo. Der Wiener im Dress von Mainz 05 erzielte beide Treffer beim 2:1-Auswärtserfolg in Bochum.