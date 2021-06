ÖFB-Teamchef Franco Foda und die EM: Ein Chef – zwei Gesichter

Wie Polzer meint es mit Foda auch Herbert Prohaska gut. Als Analytiker gleicht er der personifizierten Toleranz. Zumal er sich an seine eigene Teamchef-Zeit erinnert. Wie 1995 vom ORF in Erwartung einer Niederlage in Irland im Stadion ein Kammerl für eine Sondersendung gemietet worden war, zu der man eigens den auf den Teamchef-Job schielenden Prohaska-Kritiker Otto Baric nach Dublin eingeflogen hatte. Nur wurde das Länderspiel überraschend gewonnen. 3:1. Und Prohaska durfte bleiben.

Josef Hickersberger war’s sechs Jahre davor ähnlich ergangen. Als Unhappy-Pepi hätte er nach dem letzten Gruppenspiel unter’m Motto „Live is Life“ abg’sagelt werden sollen. Stattdessen wurde der runde Tisch abgesagt. Weil Österreich dank dreier Tore von Toni Polster die DDR 3:0 besiegte und sich für die WM qualifizierte.

Auch die großen Zeitungen reagieren gegenwärtig nicht mehr so heftig wie seinerzeit. Vielleicht auch, weil einem im Homeoffice bewusst geworden ist, dass es Ärgeres gibt als 300 torlose Länderspielminuten.