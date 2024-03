Österreichs letzter EM-Gegner: "Polen ist vollkommen in Ordnung"

Polen ist der dritte Gegner von Österreichs erfolgreichem Nationalteam in der Gruppe D der EM im Sommer in Deutschland. Die Polen überstanden am Dienstag einen Elfmeterkrimi gegen Wales in Cardiff im Play-off-Finale des Quali-Pfad A mit einem 5:4-Erfolg nach mehr als 120 torlosen Minuten.

Die ÖFB-Auswahl verfolgte den Elferkrimi in Cardiff nach ihrem 6:1-Testspielsieg gegen die Türkei in den Katakomben des Ernst Happel Stadions. „Wir nehmen es so, wie es kommt“, sagte Teamchef Ralf Rangnick. Polen sei als EM-Gegner „vollkommen in Ordnung. Dass wir eine starke Gruppe haben, wussten wir von Anfang an. Das ist jetzt auch nicht anders geworden dadurch.“ Christoph Baumgartner freut sich auf das Duell mit Lewandowski und Co. „Das ist auch eine Mannschaft mit einem absoluten Weltklasse-Stürmer. Wir brauchen uns aber nicht verstecken“, meinte der ÖFB-Offensivmann. „Wir haben die Qualität, sie zu schlagen.“ Man habe nun beim Turnier mit die stärkste Gruppe. „Das kann man so sagen.“