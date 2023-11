"Am Oasch": Deutschland nach "Peinlich-Pleite" gegen ÖFB-Team

Bayern-Star Leroy Sane musste sich etwa für seinen Ausraster samt Roter Karte vor versammelter Mannschaft in der Kabine entschuldigen. "Das Spiel heute geht auf meine Kappe", sagte der 27-Jährige Der Angreifer wird nach seiner Tätlichkeit gegen Phillipp Mwene wohl mindestens drei Testspiele gesperrt fehlen - also fast die gesamte EM-Vorbereitung. Sane hatte Mwene in Wien in der 49. Minute von hinten am Fuß erwischt. Als ihn der Wiener zur Rede stellte, stieß der DFB-Offensivstar diesen mit dem Unterarm gegen den Kopf und damit zu Boden.