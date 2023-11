Sabitzer nach Sieg: "Ich war überrascht von ihrer Leistung"

Teamchef Ralf Rangnick wollte nicht viel über die Mannschaft aus seinem Heimatland Deutschland sagen, nur soviel: "Wenn du immer zwei, drei Tore bekommst, dann wird es schwierig, ein Spiel zu gewinnen."

Über sein eigenes Team sagte Rangnick: "Die Mannschaft hat gegen den Ball wirklich hervorragend gespielt, nichts zugelassen. Mit dem Ball haben wir auch viel gut gemacht. Insgesamt war es ein Spiel, wie wir uns das vorgestellt haben. Es war ein wichtiger Test, wenn wir so bei einem Turnier spielen, ist es nicht einfach, gegen uns zu spielen. Es war trotzdem nur ein Testspiel, richtig ernst wird es im Juni. Wir haben trotzdem die Benchmark noch einmal höher gesetzt heute. In der Kabine haben sich Szenen abgespielt, ich denke nicht, dass man das so oft bei einer Nationalmannschaft erlebt. Wir haben auch nach der Roten Karte nicht weniger gemacht, genauso viel investiert. Deshalb kamen die Deutschen nicht wirklich ins Spiel."

Deutschlands Kapitän Ilkay Gündogan gab zu: "So wirst du nicht erfolgreich. Schlechter kann es gerade nicht sein. Vielleicht ist es der einzige positive Aspekt. Es ist bitter, dass wir jetzt drei, vier Monate mit den negativen Ergebnissen leben müssen. Jeder Einzelne muss sich klar werden, was er machen kann, um optimal Leistung zu bringen. Deutschland ist ein Debattenland. Das tut nach der Partie wahrscheinlich auch gut."