Österreich bei der EM: Alles zur Auslosung und wie Sie an Tickets kommen

Im März 2024 stehen zwei Testspiele auf dem Programm, die Gegner werden sich wohl erst nach der Auslosung ergeben. Das März-Trainingslager könnte aufgrund der besseren Witterung wie schon zuletzt in Marbella abgehalten werden, ein Spielort wäre – wie schon gegen Andorra – Malaga. Die Alternative im eigenen Land wäre wieder Windischgarsten mit den zwei Spielen in Wien oder Linz. Unmittelbar vor der EURO (ab 14. Juni) bereitet sich Österreich in einem Trainingslager vor, das mit großer Wahrscheinlichkeit in Windischgarsten stattfinden wird.