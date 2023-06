Österreich hat vor dem Schlager gegen Schweden die Handbremse gelöst

Michael Gregoritsch, Torschütze von Brüssel, beschäftigt sich gar nicht mit der Tabelle. „Ich will das Spiel gewinnen. So wie wir alle Heimspiele gewinnen sollten um unser Ziel zu erreichen. Bei einem Sieg schreibt ihr dann eh, was für uns alles möglich ist“, schmunzelt er in Richtung Medienschar. Rangnicks mittelfristiges Ziel ist die EM-Teilnahme, Platz zwei reicht dafür bereits.