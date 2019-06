Österreich gegen Serbien: Das Kollektiv gegen die Stars

Personalisierung ist alles. Nicht nur in der Politik oder im Pop-Business zählen Namen, auch im Fußball wird immer stärker auf einzelne Stars fokussiert. Serbien ist das perfekte Beispiel.

Was kommt einem beim Gedanken an Österreichs Auftaktgegner (18.30 Uhr) in den Sinn? Luka Jovic! Der Stürmerstar, von Trainer Adi Hütter in Frankfurt groß rausgebracht, ist eben um 60 Millionen Euro Ablöse zu Real Madrid gewechselt.

Trotzdem wollte der 21-Jährige unbedingt bei der U-21-EM dabei sein. Deutschlands Trainer Stefan Kuntz sieht Serbien mit dem Jovic-Faktor sogar als Mitfavorit auf den Titel, Österreichs U-21-Teamchef Werner Gregoritsch stimmt zu.

Hannes Wolf hält dagegen: „Mich interessiert es gar nicht, ob Jovic spielt.“