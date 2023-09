Österreich gegen Schweden: Rangnick hat alle Stars zur Verfügung

Österreichs Fußball-Nationalmannschaft hat am Dienstag (20.45 Uhr/live ORF 1) gegen Schweden die Chance, dem Ticket für die EURO 2024 ganz nahe zu kommen. Mit einem Sieg in der Friends Arena von Solna würde die ÖFB-Auswahl den Vorsprung auf die drittplatzierten Skandinavier drei Runden vor Schluss auf sieben Punkte ausbauen, eine Endplatzierung unter den Top zwei der EM-Quali-Gruppe F bringt den Startplatz für die Endrunde in Deutschland.

Selbst bei einer Niederlage hätten David Alaba und Co. noch alles in der eigenen Hand, doch so weit soll es laut Teamchef Ralf Rangnick nicht kommen. "Wir wollen das Spiel gewinnen und eine ähnlich gute Leistung zeigen wie im Hinspiel (Anm.: 2:0), vielleicht sogar in manchen Bereichen unsere eigenen Stärken noch mehr durchbringen", erklärte der Deutsche.

