Marc Janko und die Sternstunde 2015: „Ich sehe schon ein paar Parallelen“

Weil ich Parallelen zur jetzigen Mannschaft sehe. Jedem war auch damals bewusst, was wir erreichen können. In Österreich geht es mit der Euphorie sehr schnell, und zwar in beide Richtungen. Die Fans haben uns damals getragen. Die Szenen in Schweden nach dem gewonnenen Spiel waren unglaublich, so viele Fans haben mit uns in der Arena gefeiert.

Beim Heimflug war ich so fertig, dass ich nicht feiern konnte. Martin Harnik wollte mit mir Würfelpoker spielen. Beim ersten Wurf, mitten im Steigflug, ist ihm der Würfel runtergefallen und im Flugzeug weit nach hinten gerollt. Somit war das Spiel zu Ende, und wir sind sofort eingeschlafen.