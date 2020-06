Österreich testet gegen Island EM-Reife

Marko Arnautovic wusste gar nicht mehr, wo er hinschauen sollte. Von allen Seiten prasselte das Lob nur so auf ihn ein. "Man merkt, dass er jetzt ein bisschen fokussierter ist und zu wissen scheint, was er zu tun hat – auf und neben dem Platz", meinte etwa Stürmer Marc Janko. "Er ist ruhiger geworden, und auch präsenter", befindet auch Teamchef Marcel Koller, "Aber seine Entwicklung ist noch nicht zu Ende. Er kann noch mehr."

Was für Arnautovic gilt, gilt für die gesamte österreichische Fußball-Nationalmannschaft. Und eine Entwicklung, diesen "nächsten Schritt", wie es der Teamchef im Vorbereitungscamp in Seefeld formulierte, wird auch notwendig sein, um sich erstmals in der ÖFB-Geschichte aus eigener Kraft für eine EM-Endrunde zu qualifizieren.

Die Länderspiele am Freitagabend gegen Island (20.30 Uhr,live in ORFeins) und am Dienstag in Tschechien dienen dem Teamchef und der Mannschaft als weiterer Reifetest für die große Prüfung namens EM-Qualifikation, die am 8.September mit dem Heimspiel gegen Schweden beginnt. "Wir werden sicher nicht locker, flockig ins Spiel gehen", verspricht Marcel Koller. "Es geht darum, auch in den Tests hundert Prozent zu geben."

Aber in welchen Belangen hat das Nationalteam derzeit noch den größten Aufholbedarf? Was trennt Österreich noch von einem EM-Teilnehmer? Und wo steckt noch Entwicklungspotenzial?