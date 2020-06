Lagerbäck: Beim ÖFB abgeblitzt, auf Island gefeiert

Das Spiel in Tirol sieht Lagerbäck als willkommenen Test für die Gruppe A der kommenden EM-Qualifikation, in der man auf die Niederlande, Tschechien, die Türkei, Lettland und Kasachstan trifft. " Österreich hat einige gute Spieler, das ist eine sehr interessante Mannschaft. Ein guter Mix aus jung und alt." Dass mit David Alaba Österreichs bester Spieler verletzt fehlt, mache die Aufgabe "ein bisschen leichter".

Aber auch Island hat ähnliche Probleme. Der Einsatz von Tottenham-Legionär Gylfi Sigurdsson ist wegen Rückenproblemen fraglich, Johann Berg Gudmundsson von AZ Alkmaar fällt verletzt aus. "Ich sehe in diesem Spiel keinen echten Favoriten, die Chancen stehen 50:50. Für uns ist es wichtig, solche Spiele zu gewinnen, damit wir uns ans Siegen gewöhnen. Natürlich steht aber auch das Testen von Spielern im Vordergrund", meinte Lagerbäck, der mit Island in der jüngsten WM-Quali erst im Play-off an Kroatien scheiterte.

Beeindruckt haben den ehemaligen Langzeit-Teamchef seiner schwedischen Heimat (2000 bis 2009) auch die Auftritte von Red Bull Salzburg in der vergangenen Europa League. Lagerbäck und Island, das scheint die perfekte Harmonie zu sein. "Die Charaktere von Schweden und Isländern sind sehr ähnlich, wir haben sehr viel gemeinsam. Die Spieler haben einen guten Charakter, sind bodenständig und eigenständig. Wenn dann die Erfolge auch dazu kommen, dann macht das die Arbeit noch viel leichter", berichtete Lagerbäck.

Die Isländer profitieren von der fußballerischen Infrastruktur auf ihrer Insel, die im Lauf der vergangenen zwei Jahrzehnte aufgebaut wurde. In sieben Indoor-Hallen mit Kunstrasenplätzen wird die Jugend- und Profi-Arbeit das ganze Jahr lang vorangetrieben. Zahlreiche Kicker schaffen dadurch jedes Jahr den Sprung in ausländische Ligen, vor allem nach Norwegen und Schweden, aber auch zu Topadressen in England, Italien oder den Niederlanden.

Dass Handball die Nummer-eins-Sportart auf Island sein soll, verwies Lagerbäck ins Reich der Mythen. " Auf Island regiert der Fußball, überall wo man hinschaut", stellte Lagerbäck klar. Knapp 30.000 Menschen spielen in Vereinen Fußball, im Handball seien es lediglich 7.000.

Die aktuelle isländische Truppe ist mit zahlreichen Akteuren gespickt, die 2011 die U21-EM in Dänemark erreicht haben. U.a. war auch Aron Einar Gunnarsson dabei, der baldige Teamkollege von Guido Burgstaller in der englischen Premier League bei Cardiff City ist mittlerweile Captain des isländischen A-Teams. "Jeder Isländer ist stolz, wenn er seine Heimat vertreten darf. Wir wollen zeigen, dass wir im Sport nicht zu den Kleinen gehören", meinte Gunnarsson.

Angesprochen auf Marko Arnautovic vom englischen Ligarivalen Stoke City meinte Gunnarsson: " Marko ist ein hervorragender Spieler. Er kann praktisch von überall auf dem Platz ein Tor erzielen. Wegen Spielern wie ihm gehen die Menschen ins Stadion."