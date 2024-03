Warum ÖFB-Star Gregoritsch auf den Spuren von Aufhauser ist

Drei Tage nach Christoph Baumgartners "Weltrekord-Tor" gegen die Slowakei hat ein weiterer Teamspieler österreichische Fußball-Geschichte geschrieben. Michael Gregoritsch erzielte am Dienstag beim 6:1 im Testmatch in Wien gegen die Türkei drei Tore und ist damit der 15. ÖFB-Internationale seit dem Zweiten Weltkrieg sowie der erste Österreicher seit Rene Aufhauser am 15. November 2006 beim 4:1 gegen Trinidad & Tobago, dem dieses Kunststück in einem Länderspiel gelang.