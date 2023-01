ÖFB-Torwart-Chef Kreissl: "Die Schweiz ist uns zehn Jahre voraus"

Mit Günter Kreissl wurde dem Torwartspiel im ÖFB wieder mehr Bedeutung beigemessen. Der frühere Bundesliga-Tormann bekam 2021 als „Head of Goalkeeping“ die Verantwortung über einen wichtigen Bereich, der zu einer Baustelle geworden war.

Der Ex-Sturm-Manager setzt mit seinem „kleinen aber feinen Team“ auf die Entwicklung von rot-weiß-roten Schlussmännern.

Kreissl über ...

die Bundesliga-Vereine, die 2023 mehrheitlich auf Legionäre im Tor setzen:

„Diese Entwicklung ist nicht erfreulich. Ich kenne als früherer Vereinsverantwortlicher aber auch die andere Seite: Die Klubs suchen Torwarte mit einem kompletten Profil und davon gibt es derzeit in Österreich nicht so viele. Viele sind in Teilbereichen sehr stark, haben dann aber in einer Sparte Nachteile, sei es etwa das Herausspielen mit dem Fuß oder die Athletik.“