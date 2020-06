Koller steht weiter hinter Almer

Robert Almer wird am 20. März 30 Jahre alt. Der Steirer hat eine durchaus turbulente Karriere als Tormann hinter sich. Immer wieder kämpfte er sich ins Tor der Austria, von Mattersburg und wieder der Austria. Doch stets wurde ihm der Status des unumstrittenen Einsers entzogen. Erst als er im Sommer 2011 in die zweite deutsche Bundesliga nach Düsseldorf ging, schien es, dass Trainer Meier nachhaltig Vertrauen in seine Fertigkeiten hatte. Im November 2011 stellte ihn Marcel Koller in seinem ersten Spiel als Teamchef ins Tor.

Zwölf weitere Einsätze in den bisherigen 19 Koller-Partien sollten folgen. Der Schweizer steht auch vor dem Spiel gegen Uruguay zu seiner aktuellen Nummer eins: "Ich verstehe überhaupt nicht, was da bei Cottbus abgeht. Bei uns hat er immer ordentliche Leistungen abgeliefert."

Was war passiert? Mit dem Aufstieg und dem Kauf des jungen Giefer war es 2012 vorbei mit der Herrlichkeit in Düsseldorf. Almer suchte 2013 einen Klub, wo er regelmäßig zum Einsatz kommt. "Ich habe aus England ein Angebot gehabt, allerdings als zweiter Tormann", erzählte Almer. "Aber ich wollte spielen, der Druck wegen des Teams war da." Und so entschied er sich – auch nach Rücksprache mit Koller – für Energie Cottbus. Almer: "Die wollten in der zweiten Liga im vorderen Drittel mitspielen."

Cottbus startete gut, verlor danach aber den Faden und im November Trainer Rudi Bommer. Dessen Nachfolger Stephan Schmidt entzog Almer 2013 im letzten Spiel das Vertrauen. Das sollte er nicht mehr wieder bekommen. Auch wenn Schmidt Geschichte ist, hat Almer unter dessen Nachfolger ganz schlechte Karten. Interimscoach Jörg Böhme erklärte: "Solange ich hier Trainer bin, hält Rene Renno." Almer hätte im Training nicht überzeugt, der 35-jährige Renno spielte am Freitag beim 1:0 gegen Kaiserslautern, Almer saß nur auf der Tribüne. Mit dem 17-jährigen Ersatzgoalie Fritz Pflug darf der Österreicher um den Platz auf der Bank kämpfen.

Für den Hintergrund der Degradierung Almers beim Letzten der zweiten Liga hat Koller einen Verdacht: "Ich kann mir nicht vorstellen, dass er aus Leistungsgründen nicht spielt." Tatsächlich zählt Almer zu den teureren Spielern beim wahrscheinlichen Absteiger. Vor dem bitteren Gang in Liga drei kann Energie durch den Verzicht auf Almer Prämien sparen.