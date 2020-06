Neues Dress gegen Uruguay

Österreichs Team trägt im Testspiel am Mittwoch in Klagenfurt gegen Uruguay (20.30 Uhr, live ORFeins) erstmals die neuen rot-weiß-roten Heimdressen. In die eng anliegenden Leibchen sind laut Hersteller die Muskulatur unterstützende Tapes eingearbeitet, was zu einer Leistungssteigerung führen soll. Zlatko Junuzovic zeigte sich mit dem neuen Outfit hochzufrieden. "Es fühlt sich wie eine zweite Haut an", sagte der Bremen-Legionär über das Trikot, das ab Dienstag im Handel erhältlich ist.

Junuzovic und sein Klubkollege Sebastian Prödl waren die Models, beide kamen mit einem Erfolgserlebnis aus Deutschland - Bremen gewann am Wochenende das 100. Nordderby gegen den Hamburger SV.