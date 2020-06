Sechs Jahre nach der EM ist das EM-Stadion fertig

Im Jahr 2008 fand mit der EM-Endrunde in Österreich und der Schweiz das Fußball-Highlight im Alpenraum statt, sechs Jahre nach dem Turnier ist nun endlich auch das Stadion in Klagenfurt, einer der EM-Schauplätze, fertig gebaut.

Gekostet hat das Wörthersee-Stadion samt Sportpark 92 Millionen Euro, mit der Nachnutzung sieht es derzeit aber noch nicht so toll aus. Am Mittwoch rechnet man allerdings mit gut gefüllten Rängen, da bittet Österreichs Nationalmannschaft WM-Starter Uruguay zum Test. Ansonsten weist der Veranstaltungskalender auf der Website derzeit allerdings nur wenige große Events für das heurige Jahr auf. Neben dem ÖFB-Cupfinale am 18. Mai gibt es noch die EM der Justizwache am 2. Juli, ansonsten spielt der Regionalligist SK Austria Klagenfurt die Frühjahrssaison fertig, im Regelfall vor einigen hundert Zuschauern.