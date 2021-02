Sabitzer brachte Leipzig mit einem Traumtor an die Bayern heran

Einen Tag nach dem 1:2 der Bayern in Frankfurt benötigten die Leipziger ein Traumtor ihres österreichischen Kapitäns, um in Führung zu gehen. Die Berliner setzten den 26-Jährigen im Mittelfeld nicht unter Druck, der Steirer nahm sich aus rund 27 Metern ein Herz und traf sehenswert über den Tormann ins lange Eck. Es war der vierte Bundesliga-Sieg von Leipzig in Serie.