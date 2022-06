ÖFB-Teamchef Rangnick lobt Alaba: "Er ist der logische Kapitän"

Der Name Rangnick zieht, nicht nur in Österreich und Deutschland. Rund 30 dänische Journalisten fanden sich am Sonntagnachmittag im Ernst-Happel-Stadion zur Pressekonferenz des österreichischen Teamchefs ein, um dem Deutsche vor dem Duell zwischen dem ÖFB-Team und Dänemark am Montagabend (20.45 Uhr) zu lauschen.

Und der 63-Jährige nutzte noch einmal die Gelegenheit, um auf den 3:0-Sieg vom Freitag gegen Kroatien zurückzublicken. "Wir haben beide Gesichter gezeigt gegen Kroatien. Zuerst, wie man es besser nicht machen soll und dann, wie es aussieht, wenn man diesen Druck auf den Platz bringt. Die zweite Halbzeit war richtig gut und überzeugend, so wollen wir gegen Dänemark von Anfang an auftreten", so der Deutsche.