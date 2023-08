Rangnick: "Würde niemandem raten, nach Saudi-Arabien zu gehen"

Ralf Rangnick sieht die für viele Spieler verlockende Liga in Saudi-Arabien zwiespältig. "Raten würde ich niemandem, dort hinzugehen", sagte der ÖFB-Teamchef am Dienstag in Wien. Er selbst könne sich nicht vorstellen, Trainer in Saudi-Arabien zu sein. Auf dem Aspekt Menschenrechte sollte man aber nicht herumreiten. "Ich glaube, bevor wir da den moralischen Zeigefinger erheben, muss sich lieber jeder selber fragen: Was würde ich tun, wenn ich an dieser Stelle wäre?"

