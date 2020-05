Kollers ungewisse Zukunft

Der Teamchef ist blass. Er steht unter Verdacht, kein Auge zugetan zu haben in der vergangenen Nacht. Die Nacht nach dem Treffer der schwedischen Keule. Just in dem Moment als man glaubte, die WM-Qualifikation in die richtige Bahn zu lenken, den Eindruck erweckte, im Konzert der Großen die richtigen Töne zu treffen, kam der Rückschlag. Unerklärbar auf den ersten Blick, und vielleicht gerade deshalb so schmerzhaft.

Aus, vorbei. Jetzt noch zum Schafe zählen auf die Färöer. Und dann? Das Ende einer Ära betrauern, weil Teamchef Marcel Koller seinen Posten räumt?

Es beginnt die Nachbetrachtung einer Unglückspartie, die zum bohrenden Fragespiel nach der Zukunft wird. Ein verwirrendes noch dazu. ÖFB-Präsident Leo Windtner demonstrierte Gelassenheit, als er vor drei Tagen das vorläufige Vertragsende mit Koller für den 31. Oktober angekündigt hatte. Koller berichtigte dies gestern auf den korrekten Termin 31. Dezember, nahm einen Schluck vom stillen Wasser und zeigte sich verwundert. Nachvollziehbar, darf er doch voraussetzen, mit einem ÖFB-Chef in Verhandlung zu stehen, der in der Causa mit Punkt und Beistrich vertraut sein muss. Nein, es sei nicht alles offen, sondern einiges geklärt in den Gesprächen, sagt der Schweizer. „Fixiert wird aber erst, wenn alles passt.“ Passt alles? „Nein, denn sonst hätte ich schon unterschrieben.“

Dass sich Koller schon mit dem 1. FC. Nürnberg geeinigt hätte, ist eine Unterstellung. Dass sein Berater Dino Lamberti scheinbar eifrig diverse Jobangebote sondiert, ist hingegen Tatsache.