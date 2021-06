ÖFB-Teamchef Foda nach EM-Aus: "Mein Herz schlägt jetzt für Italien"

"Es war eine schöne Zeit", hatte Österreichs Teamchef Franco Foda in seiner letzten EM-Pressekonferenz nach dem bitteren Aus im Achtelfinale gegen Italien gesagt. Am Sonntag verabschiedeten sich seine Spieler aus dem EM-Camp in Seefeld in alle Himmelsrichtungen, die nächste Herausforderung namens WM-Qualifikation steht bald vor der Tür.