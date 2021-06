Starker EM-Abschied: Wie Fodas Pausen-Umstellung Italien schwächte

Nach anfänglich größeren Spielanteilen für Österreich in der ersten Viertelstunde folgten druckvolle 30 Minuten der Italiener nach benanntem Muster.

Torgefahr erzeugten die Italiener, wenn sie das hohe Pressing der Österreicher überspielten, nach Ballgewinnen schnell und direkt umschalten konnten oder nach Spielverlagerungen und den darauffolgenden Eins-gegen-Eins-Situationen.

In der Pause haben Foda und sein Trainerteam richtig reagiert und die Spieler so positioniert, dass die starke linke Seite der Italiener zugestellt wurde. Dieser Schachzug ermöglichte eine Steigerung. Österreichs Ballbesitzzeiten erhöhten sich, Pressingintensität und Druck der Italiener ließen nach. So lag in der 65. Minute die Sensation in der Luft. Man konnte den Schrecken und die Verzweiflung in den Gesichtern der Italiener erkennen. Doch der VAR ließ Ernüchterung bei Österreich und Erleichterung bei Italien zurückkehren.