ÖFB-Teamchef Foda nach Sieg sauer: "Kann es nicht mehr hören"

Österreichs Fußball-Nationalmannschaft hat am Sonntag den fünften Sieg in Folge gefeiert und befindet sich auf bestem Wege in Richtung Nations-League-Gruppensieg. Trotzdem wollte nach dem 2:1 im Wiener Happel-Stadion gegen Nordirland keine große Jubelstimmung aufkommen - zu enttäuschend war der Auftritt der ÖFB-Auswahl gegen die bei weitem nicht in Bestbesetzung angetretenen Gäste, erst im Finish konnte man halbwegs überzeugen.