ÖFB-Noten: Zwei Joker wendeten das schlechte Blatt

Es war Schonkost, was Österreichs Team gegen Nordirland servierte. Der einzige Leckerbissen war das Resultat, das am Ende dank der Einwechselspieler stimmte.

Pavao Pervan (3): Er berührte als mitspielender Tormann den Ball fast öfter mit dem Fuß als mit den Händen. Kaum geprüft, und beim Gegentor ohne Chance auf eine erfolgreiche Abwehr.

Stefan Lainer (3): Er kam auf seiner rechten Seite nicht wie gewohnt zur Geltung, weil er vor allem in Halbzeit eins viel zu selten aufrückte. Generell hätte er mehr Unterstützung seiner ins Zentrum drängenden Kollegen gebraucht, um mit Doppelpässen den Wall zu überwinden.

Aleksandar Dragovic (3): Sah in seinem 86. Länderspiel rasch die Gelbe Karte, weshalb er wegen einer Sperre am Mittwoch noch nicht sein 87. bestreiten darf. Wurde aus taktischen Gründen in der Pause rausgenommen.