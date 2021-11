ÖFB-Teamchef Foda: "Ich empfehle jedem, sich impfen zu lassen"

"Er könnte ja erfolgreich sein", hatte der neue ÖFB-Präsident Gerhard Milletich vor wenigen Wochen gesagt, als er Franco Foda als Teamchef für die beiden letzten Länderspiele des Jahres bestätigte.

Tja, vielleicht gibt es ja tatsächlich in der bereits verlorenen WM-Qualifikation sowohl am 12. November gegen Israel, als auch drei Tage später gegen die Republik Moldau jeweils einen Sieg. Ob sechs Punkte tatsächlich reichen würden?

Vor wenigen Tagen ließ Milletich jedenfalls erahnen, dass es nicht nur um die Ergebnisse an sich gehe. "Vielleicht gewinnt er ja zweimal überzeugend", so der Burgenländer.

"Spüre keinen Druck"

Um überzeugend zu sein, müsse es jedenfalls Steigerungen in sämtlichen Facetten des Spiels geben. Foda selbst sagte am Freitag jedenfalls: "Ich spüre keinen besonderen Druck, im Gegenteil. Wir werden so wie immer an die Sache herangehen und wir freuen uns auf den Lehrgang."