Die Bilanz des Geburtstagskindes Marcel Koller

Ich habe ein zwiespältiges Gefühl", antwortete vor etwa drei Jahren Herbert Prohaska auf die Frage, was er von der Entscheidung des Österreichischen Fußballbundes für Marcel Koller halte. Der heutige TV-Experte machte aus seiner Enttäuschung keinen Hehl. "Man weiß, dass ich eine andere Lösung bevorzugt hätte. Man muss so fair sein und abwarten, aber es ist wahrscheinlich so, dass sich der Großteil im Land eine andere Entscheidung gewünscht hätte."

Glücklicherweise blieb der ÖFB fair und schenkte dem Schweizer, der vor seinem Österreich-Engagement zwei Jahre beschäftigungslos geblieben war, die Zeit und das nötige Vertrauen. Und tat dies auch in einer schwierigen Phase. Nur 19 Tage nach der 1:2-Niederlage in der WM-Qualifikation gegen die Schweden, die den österreichischen Traum von der Teilnahme an der WM in Brasilien beendete, unterschrieb Koller einen neuen Vertrag beim ÖFB, der ihn zumindest bis Ende 2015 bindet und der sich bei erfolgreicher Qualifikation für die EM 2016 in Frankreich automatisch bis zum Turnierende verlängert.

Marcel Koller, der heute seinen 54. Geburtstag feiert, bedankt sich bei seinem Arbeitgeber für das geschenkte Vertrauen mit erfolgreichen Auftritten seiner Mannschaft. Seit der Vertragsverlängerung hat Österreichs A-Team kein Spiel mehr verloren, vier Mal gewonnen und drei Mal unentschieden gespielt. Mit sieben Punkten steht man noch vor nächstem Gegner Russland an der Spitze der EM-Qualifikationsgruppe G. Und was nicht minder wichtig ist: Das ÖFB-Team spielt unter dem akribischen Schweizer Experten ansehnlichen Fußball. Dies war bekanntlich lange Zeit nicht der Fall.

Das EM-Quali-Duell mit Russland am kommenden Wochenende wird die 26. Partie unter Kollers Führung sein. Bislang gab es 12 Siege, sechs Remis und sieben Niederlagen, bei einer 39:27-Tordifferenz. 51 Spiele lang saß der letzte ÖFB-Teamchef mit positiver Bilanz (25 Siege/9 Niederlagen/17 Niederlagen/Tordifferenz: 96:73) auf der Bank. Er übte sein Amt zwischen Jänner 1993 und März 1999 aus. Sein Name: Herbert Prohaska.